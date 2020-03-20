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Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı koronavirüs için kullanılıyor

Araştırmacılar, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı Summit'i, koronavirüs aşısı geliştirmek için kullanıyor.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 12:00..
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Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar geliştirildi.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu süper güçlü bilgisayarlar, günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

SUMMİT

KARŞINIZDA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ SÜPER BİLGİSAYARI: SUMMIT

Ridge ulusal laboratuvarındaki süper güçlü IBM Summit, saniyede 200 katrilyon işlem yapma kapasitesine sahip. Dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarlarından 1 milyon kat daha güçlü olan bu süper bilgisayar9 bin 216 Power 9 işlemciden ve 27 bin 648 Nvidia Tesla V100 grafik kartından oluşuyor.

Bu süper güçlü bilgisayar, ayrıca 250 petabayt (262.144.000 GB) depolama kapasitesine sahip

summit

KORONAVİRÜS AŞISI GELİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIYOR

Araştırmacılar, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olan Summit'i, koronavirüs aşısı geliştirmek için kullanmaya başladı. Aşıyı geliştirmeden önce ilaç bileşiklerini tanımlamak için çok sayıda simülasyona ihtiyaç duyan uzmanlar, söz konusu simülasyonları Summit üzerinden gerçekleştiriyor.

Normal yöntemlerle aşıdaki bileşiklerin bulunması yıllar sürebilirdi; ancak Summit, iki gün içinde 77 potansiyel faydalı ilaç bileşiğini tanımlamayı başardı.

Bu bileşiklerin oluşturulması, koronavirüs aşısının bulunduğu anlamına gelmiyor. Süper bilgisayarı geliştiren IBM, elde edilen verilerin virüsün özelliklerini belirlemede oldukça faydalı olacağını açıkladı.

Instagram: @eshteknoloji

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı koronavirüs için kullanılıyor

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı koronavirüs için kullanılıyor

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı koronavirüs için kullanılıyor

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı koronavirüs için kullanılıyor

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı koronavirüs için kullanılıyorDünyanın en güçlü süper bilgisayarı koronavirüs için kullanılıyor

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