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Dünyanın en uzun tuz mağarası İsrail'de keşfedildi

İsrail'de tuz mağarasını araştıran araştırmacılar, mağaranın Tevrat'a göre Lut'un eşinin bir tuz sütununa dönüştüğü yerin yakınında olduğunu ifade ettiler.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 17:33..
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Ölüdeniz'e bakan Malha Mağarası'nın içinde bulunan 10 kilometre uzunluğundaki pasajlar ve odalardan oluşan mağara iki yıldan uzun sürede haritalandı.

Araştırmacılar, yağmurların Malham Mağarasını daha da uzatmasının beklendiğini belirtti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Bu durum, yağmur suyunun yüzeydeki yarıklardan sızarak, tuzu çözündürmesi ve Olüdeniz'e kadar akan kesimde yarı-ufuksal kanallar açmasıyla oluyor.

İsrail'in en büyük dağı Sodom Dağı boyunca uzanan Malham Mağarası'nın bir kısmı, 1980'li yıllarda haritalanmıştı.

İki yıl öne İsrail Mağara Kaşifleri Kulübü'nden Yoav Negev, haritalama işlemini tamamlamaya karar verdi ve bir ekip kurdu.

Dünyanın en uzun tuz mağarası İsrail'de keşfedildi

EN UZUN TUZ MAĞARASI

Araştırmacılar, Malham'ın dünyanın en uzun tuz mağarası unvanını 13 yıldır elinde bulunduran İran'ın Keşm Adası'ndaki 6,85 kilometre uzunluğundaki Üç Çıplaklar Mağarası'ndan devraldığını söylüyor.

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