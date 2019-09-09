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Durakta bekleyen çocukları taciz eden sapık tutuklandı

Bartın'da, 85 yaşındaki sapık, okul önündeki durakta bekleyen çocuklara cinsel tacizde bulundu. Bunu gören vatandaşlar ise tepki gösterdi. Tacizci sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 09.09.2019 - 17:15..
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Bartın'ın Demirciler Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nun önündeki durakta bekleyen 9- 11 yaşlarındaki 3 erkek çocuğuna para veren 85 yaşındaki Ahmet T., tacizde bulundu.

Durakta bekleyen çocukları taciz eden sapık tutuklandı

ARACA BİNDİRİLİRKEN VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bunu gören çevredekiler, Ahmet T.'ye tepki göstererek, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çocukların ifadesine başvurup, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Bu sırada çevrede bulunanlar, polis aracına bindirilen Ahmet T.'ye vurmaya çalıştı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T.'nin, daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ahmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Durakta bekleyen çocukları taciz eden sapık tutuklandı

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