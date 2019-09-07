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Durdurulan aracın LPG deposundan 20 kilo eroin çıktı

Hakkari-Van karayolu üzerinde durdurulan bir aracın LPG deposunda, 20 kilo eroin ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan B.Ç. isimli kişi tutuklandı.

İHA | 07.09.2019 - 09:12..
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Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

OTOMOBİLDE ARAMA

Ekipler, Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yaptı.

Durdurulan aracın LPG deposundan 20 kilo eroin çıktı

20 KİLO EROİN

Narkotik Madde Arama Köpeği 'Lina' ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın LPG tankının içerisine zulalanmış 40 paket halinde toplam 20 kilo 454 grameroin maddesi ele geçirildi.

Durdurulan aracın LPG deposundan 20 kilo eroin çıktı VİDEO

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan B.Ç. isimli şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Durdurulan aracın LPG deposundan 20 kilo eroin çıktı

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