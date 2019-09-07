Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

OTOMOBİLDE ARAMA

Ekipler, Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yaptı.

20 KİLO EROİN

Narkotik Madde Arama Köpeği 'Lina' ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın LPG tankının içerisine zulalanmış 40 paket halinde toplam 20 kilo 454 grameroin maddesi ele geçirildi.

Durdurulan aracın LPG deposundan 20 kilo eroin çıktı VİDEO

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan B.Ç. isimli şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.