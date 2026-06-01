Düzce Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti
Düzce Akçakoca'da CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanması nedeniyle belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. 15 belediye meclisinden 9'unun oyunu alan AK Partili Alev Ünal, belediye başkan vekilliğine seçildi.
Düzce Akçakoca'nın CHP'li belediye başkanı Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.
Albayrak'ın görevden uzaklaştırılması sebebiyle Akçakoca Belediye Meclisi'nde, belediye başkan vekili seçimi yapıldı.
AK PARTİ'NİN ADAYI KAZANDI
15 belediye meclis üyesinin katıldığı ilk tur seçimlerinde AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top ise 5 oy aldı. 1 belediye meclisi üyesi ise boş oy kullandı.
Meclis üye çoğunluğunun sağlanamaması üzerine ikinci tura gidildi. İkinci turda Ünal'a 9, Top'a 6 oy çıktı.
Ünal, salt çoğunluk olan 8 oyun yeterli olacağı üçüncü turda da yine 9 oy alarak Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi.
ARBEDE ÇIKTI
Sonucun açıklanmasının ardından AK Partililer ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle salon boşaltıldı.
Belediye binası önünde devam eden gerginlik, tarafların dağılmasının ardından son buldu.
Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.