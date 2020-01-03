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Düzce'de bir araç su kanalına uçtu: 1'i bebek 3 yaralı

Düzce'de sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir araç yol kenarındaki kanala uçtu.

İHA | 03.01.2020 - 02:58..
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Düzce’den Bolu istikametine gitmekte olan E.D.’nin kullandığı 81 AV 788 plakalıotomobil, Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi girişinde bulunan kanala uçtu.

Düzce'de bir araç su kanalına uçtu: 1'i bebek 3 yaralı

11 AYLIK BEBEK YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü E.D, eşi M.D ve 11 aylık bebeği K.U.D’nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de bir araç su kanalına uçtu: 1'i bebek 3 yaralı

Düzce'de bir araç su kanalına uçtu: 1'i bebek 3 yaralı

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