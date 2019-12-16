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Düzce'de bir otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı

Düzce'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü otomobil içinde sıkışarak hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

İHA | 16.12.2019 - 06:53..
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D-655 karayolunda Akçakoca istikametinden Düzce istikametine seyreden Hüseyin İ. idaresindeki tıra aynı istikamette seyreden Adnan Akyol’un kullandığı otomobil Osmanca Sapağı mevkiinde çarptı.

Düzce'de bir otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın kasasına saplandı. Kasanın arka dingiline kadar saplanan otomobilde sürücü Adnan Akyol, otomobil içinde sıkıştı. Düzce Belediyesi ve Boğaziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartmak için uzun süre uğraştılar. Ancak sürücü, hayatını kaybetti.

Düzce'de bir otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı

OTOMOBİLDEKİ DİĞER KİŞİ DE YARALANDI

Otomobilde bulunan Yunus Emre Gültürk ise ok gibi saplanan otomobilden yaralı olarak çıkartılarak, 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de bir otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı

Düzce'de bir otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı

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