Düzce'de bir otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı

D-655 karayolunda Akçakoca istikametinden Düzce istikametine seyreden Hüseyin İ. idaresindeki tıra aynı istikamette seyreden Adnan Akyol’un kullandığı otomobil Osmanca Sapağı mevkiinde çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın kasasına saplandı. Kasanın arka dingiline kadar saplanan otomobilde sürücü Adnan Akyol, otomobil içinde sıkıştı. Düzce Belediyesi ve Boğaziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartmak için uzun süre uğraştılar. Ancak sürücü, hayatını kaybetti.

OTOMOBİLDEKİ DİĞER KİŞİ DE YARALANDI

Otomobilde bulunan Yunus Emre Gültürk ise ok gibi saplanan otomobilden yaralı olarak çıkartılarak, 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.