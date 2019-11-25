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Düzce'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştuı

Düzce’de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İHA | 25.11.2019 - 22:51..
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Düzce'nin Aziziye Mahallesi 1054. Sokak’ta Bünyamin Barış T.’nin kullandığı otomobil ile yabancı uyruklu Muhammet Raşit’in kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Düzce'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştuı

ARAÇLAR 40 METRE UZAKTA DURABİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ve otomobil hurdaya dönerken, iki araçta çarpışmanın olduğu noktadan 40 metre uzakta durabildi. Kazada elektrikli bisiklette bulunan Muhammet Raşit ve kardeşi Cemil Raşit ile otomobil sürücüsü Bünyamin Barış T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Düzce'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştuı

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Görgü tanıkları, otomobil ile elektrikli bisikletin bir anda çarpıştıklarını ve sürüklendiğini dile getirdiler. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştuı

Düzce'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştuı

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