Beşiktaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Derbilerin favorisi olmaz

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Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.
Öte yandan siyah-beyazlılar, teknik direktör arayışlarını da sürdürüyor.
Tivibu Spor'a konuşan Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi hakkında "Derbinin favorisi olmaz ama Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
"Önümüzdeki sene hedefimiz şampiyonluk"
Teknik direktör seçimi konusunda da konuşan Yücel, şöyle dedi:
Önümüzdeki sene hedef kesinlikle şampiyonluk olacak. İnşallah kupayı aldıktan sonra hocayı netleştirip, transferleri tamamlayıp, ayrılacaklarla ayrılıp önümüze bakmayı düşünüyoruz. Hoca konusunda yerli yabancı hoca yüzde 50-50.
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