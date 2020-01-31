Düzce'de yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yoldan çıktı

İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Adem Yazarkan idaresinde ki 59 ET 508 plakalı yolcu otobüsü, Düzce otogar çıkışı mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girerek çelik bariyerlere çarptı.

BARİYERLERİ AŞARAK YOLDAN ÇIKTI

Kontrolden çıkan otobüs, yolun sağındaki bariyeri de aşarak yoldan çıkarak durdu. Otobüsün yoldan çıktığı sıralarda araç olmaması olası bir faciayı önledi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüste bulunan şoför Adem Yazarkan ile birlikte Raziye B., Mehmet U., Zeynep Ç., Ayşe Ç., Mürüvvet T. ve Öznur I. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

YOLCULAR BAŞKA BİR OTOBÜSE AKTARILDI

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenirken, Ankara’ya gitmekte olan yolcular başka bir otobüse aktarılarak yollarına devam ettiler. Trafik kazası nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verilirken, otobüsün kaldırılmasıyla yol normale döndü. Otobüste bulunan kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise uyuduklarını otobüsün sarsıntısı ile uyandıklarını ifade ettiler.