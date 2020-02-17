E-5’te geri geri giden araçlar pes dedirtti

İstanbul’da akşam iş dönüşü yoğun trafikten kaçmaya çalışan bazı sürücüler, trafiği tehlikeye sokarak Küçükçekmece Kavşağı bağlantı yolundan geri geri giderek E-5’e bağlanmaya devam ediyor.
TRAFİĞİ ALTÜST ETTİLER
Dörtlülerini yakarak bağlantı yolundan geri geri gelmeye çalışan araç sürücüleri, uzun bir süre bağlantı yoluna girmek isteyen araçlara izin vermedi.
Bağlantı yolundan içeri girmek isteyen araç sürücüleri ise uzun süre, araçların geri geri gitmesinden oluşan konvoyun bitmesini bekledi.
E-5’te geri geri giden araçlar