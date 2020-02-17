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E-5’te geri geri giden araçlar pes dedirtti

Trafik sıkışıklığından kurtulmaya çalışan bazı trafik magandaları, trafik kurallarını hiçe sayarak E-5 otoyolu Küçükçekmece Kavşağı bağlantı yolunda geri geri gidiyorlar.

İHA | 17.02.2020 - 10:14..
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İstanbul’da akşam iş dönüşü yoğun trafikten kaçmaya çalışan bazı sürücüler, trafiği tehlikeye sokarak Küçükçekmece Kavşağı bağlantı yolundan geri geri giderek E-5’e bağlanmaya devam ediyor.

TRAFİĞİ ALTÜST ETTİLER

Dörtlülerini yakarak bağlantı yolundan geri geri gelmeye çalışan araç sürücüleri, uzun bir süre bağlantı yoluna girmek isteyen araçlara izin vermedi.

Bağlantı yolundan içeri girmek isteyen araç sürücüleri ise uzun süre, araçların geri geri gitmesinden oluşan konvoyun bitmesini bekledi.

E-5’te geri geri giden araçlar

E-5’te geri geri giden araçlar pes dedirtti

E-5’te geri geri giden araçlar pes dedirtti

E-5’te geri geri giden araçlar pes dedirtti

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