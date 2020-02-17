E-5’te geri geri giden araçlar pes dedirtti

Kıskandığı için eşini öldüren zanlı adliyede

FETÖ firarisi eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Çoşgun Çakar, eşinin sınavı geçmesi için istihbarat aracına kopya düzeneği kurdurduğu belirlendi.

Bahçelievler E-5'te, römorklu motosikletin üzerine binen aralarında iki çocuk ve 3 kadının bulunduğu 6 kişi, yürekleri ağza getirdi.

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Dövülüp gasbedilen Suriyeli genç hayatını kaybetti

Bahçelievler'de, Suriyeli 3 kişi tarafından feci şekilde dövülen Suriyeli Omar Alaref, şikayetçi olmak için polis merkezine giderken yolda fenalaştı.