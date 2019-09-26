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E-5'te tır yoğunluğu trafiği aksattı

Limana girmek isteyen E-5 karayolunda bekleyen yüzlerce tır, kuyruk oluşturdu.

İHA | 26.09.2019 - 12:36..
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E-5 karayolunda tırlar uzun kuyruk oluşturdu.

YOLDA BEKLEYEN SÜRÜCÜLER İSYAN ETTİ

Limana girmek için E-5 karayolunda bekleyen yüzlerce tır, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yolda bekleyen tır sürücüleri Pendik'te bulunan limanda işlemlerin yavaş ilerlemesinden yakındı.

E-5'te tır yoğunluğu trafiği aksattı

TIR ÇİLESİ

Oluşan uzun kuyruk, tır sürücülerinin çektiği çileyi gözler önüne serdi. Vatandaşlar ise yolda bekleyen tırların kazalara sebebiyet vermesinden şikayet etti.

E-5'te tır yoğunluğu trafiği aksattı

"HEP TRAFİK"

Tırların saatlerce E-5’te beklemesinden dolayı trafik yoğunluğu da oluştu. Tırların oluşturduğu uzun kuyruklardan şikayetçi olan Yavuz Şahin isimli vatandaş, “Burada hep trafiğe neden oluyorlar, üst taraf boydan boya belki 5 - 10 kilometre kapalı. Hep trafik hep trafik.” dedi.

E-5'te tır yoğunluğu trafiği aksattı

"AKŞAMDAN BERİ KUYRUKTAYIZ"

Tır şoförü Şaban Şahin ise, “Akşam 20.00'den beri kuyrukta bekliyoruz. Limandaki gemi kapıları açacak da biz de içeri gireceğiz." diye konuştu.

Kilometrelerce uzunluktaki tır kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

E-5'te tır yoğunluğu trafiği aksattı

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