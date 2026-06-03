Ebola tehdidi nedeniyle Nijerya'da alarm durumuna geçildi

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınının ardından Nijerya'nın uluslararası seyahatler ve sınır ötesi hareketlilik nedeniyle virüsün ülkeye taşınması açısından risk altında olduğu belirtildi.

Ülkede şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir Ebola vakasının tespit edilmediği kaydedilerek federal hükümetin tüm eyalet yönetimlerine gözetim faaliyetlerini artırmaları ve acil durum hazırlıklarını güçlendirmeleri talimatını verdiği bildirildi.

Yüksek risk kategorisinde Enugu, Borno, Akwa Ibom, Cross River, Taraba ve Adamawa eyaletlerinin yer aldığı belirtilen açıklamada Kaduna, Katsina, Bauchi ve Plateau eyaletlerinin ise orta risk grubunda değerlendirildiği ifade edildi.

"247 ÖLÜM KAYDEDİLDİ"

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar 1000'den fazla şüpheli vaka ile 247 ölümün kaydedildiğini, salgının özellikle genç ve orta yaş grubundaki nüfusu etkilediğini aktardı.

Bundibugyo Ebola türüne karşı onaylanmış bir aşı veya spesifik tedavinin bulunmadığına işaret edilerek erken teşhis ve hızlı müdahalenin salgının kontrol altına alınmasında kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Virüsün enfekte kişilerin vücut sıvıları, kontamine materyaller veya enfekte hayvanlarla doğrudan temas yoluyla bulaştığı belirtilen açıklamada hastalığın hava yoluyla yayılmadığı kaydedildi.

Acil Durum Operasyon Merkezi'nin aktif hale getirildiği ve tüm eyaletlerden 72 saat içinde hazırlık durum raporlarını sunmalarının istendiği bildirildi.