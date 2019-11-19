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Ece Erken'in hesabı hacklendi

Hesabı çalınan Ece Erken, hackerlardan yardım bile istedi.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 13:02..
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Ünlü sunucu Ece Erken'in ıcloud hesabı çalındı. Erken, sosyal medya üzerinden isyan etti. "Şu an hepimiz tehlike altındayız" diyen sunucu, telefon markasını suçladı.

"VİDEOLARIMI GERİ İSTİYORUM"

Hacker'lardan  yardım isteyen Erken, 3800 videosunun silindiğini açıkladı. Erken açıklamasında "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz." diyerek isyan etti.

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