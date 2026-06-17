Ece İrtem'in son görüntüleriyle ilgili avukatından açıklama: Annesi midesinin ağrıdığını söyledi

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteri ile tanınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşta hayatını kaybetmesi, meslektaşı dostlarını yasa boğdu.

İrtem, 35'inci yaşını kutlamasından bir gün sonra yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İrtem'in annesi birlikte oturduğu apartmana girerken çekilen görüntüleri hakkında, avukatı açıklama yaptı.

Görüntülerde, İrtem'in binaya girerken annesinin desteği ile yürüdüğü görülüyordu.

"MİDE AĞRISINDAN KAYNAKLANDI"

Yayınlanan kamera kaydıyla ilgili yorumlarda bulunulduğunu belirten avukat Uğur Gökkoyun, bilgi kirliliğini engellemek amaçlı olduğunu duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Annesine bu konu sorulduğunda Ece İrtem'in 15 Haziran 2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp, sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini, Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak, mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir."