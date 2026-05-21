Ece Üner'den 'mutlak butlan' yorumu: Siyaset halka rağmen yapılacak

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, kararını açıkladı.

Her iki kurultay hakkında da 'tedbirli mutlak butlan’ kararı verildi.

KEMAL GELİYOR, ÖZGÜR GİDİYOR

Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve dönüyor.

Öte yandan Özgür Özel'in genel başkanlığı da 2 yıl, 6 ay, 16 günün ardından sona ermiş bulunuyor.

CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı

ECE ÜNER YORUMLADI

Kararın ardından gazeteci Ece Üner'den konuya ilişkin bir değerlendirme geldi.

Halk TV'de yayınlanan ana haber programında konuşan Üner, kararı 'tarihi' olarak nitelendirdi.

"ACAYİP ANLAR YAŞIYORUZ"

Kararın doğru olmadığını savunan Üner, açıklamasında şunları söyledi:

“Türkiye demokrasisi açısından çok acayip anlar yaşıyoruz.



Türkiye ana muhalefetsizleştiriliyor. Siyaset, halksızlaştırılıyor.



Siyaset halka rağmen yapılacak. Çok tarihi anlardayız.”

İSTANBUL İL KONGRESİ DE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan alınan kararlar bununla sınırlı kalmadı.

CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.