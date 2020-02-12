taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0394
Euro
6.594
Altın
1566.06
Borsa
120764.53
Gram Altın
304.462
Bitcoin
62060.1

Edebiyat ve sinemanın penceresinden: Varlığında Yokluğunda Kadın

Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan’ın becerikli kaleminden aktardığı bir toplumsal cinsiyet eleştirisi olan Varlığında Yokluğunda Kadın, pek çok soruya yanıt bulurken yeni sorular sorduruyor…

Özel İçerik | 12.02.2020 - 13:51..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

Varlığında Yokluğunda Kadın

Zeynep’le daha önce röportaj yapmıştık. Kendini bir masal kahramanı olarak tanımlıyor. Haksız da sayılmaz aslında. Onu yakından tanısanız bu cümleye hak verirdiniz. O, işinde uzman bir iletişimci ve yetiştirdiği öğrencileri ile gurur duyan bir Profesör. Cinsiyet eleştirisini edebiyat ve sinema üzerinden öyle renkli yapıyor ki… Bu kitabı okuduktan sonra okumak isteyeceğiniz başka kitaplar ve izlemek isteyeceğiniz pek çok film olacak…

Varlığında Yokluğunda Kadın’dan bahsedelim istiyorum biraz…

Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan ile röportajımızı okumak için tıklayınız.

Edebiyat ve sinemanın penceresinden: Varlığında Yokluğunda Kadın

(Soldan sağa: Menekşe Polatcan Serbest – Humanist Yayınları Kurucusu ve Türkiye Gönüllülük Öğretmeni İnal Aydınoğlu, Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan)

VARLIĞINDA YOKLUĞUNDA KADIN

Sevgili Zeynep, Varlığında Yokluğunda Kadın’da, Bir Toplumsal Cinsiyet Eleştirisi yapıyor. Çift taraflı giyilebilen bir giysiye benzettiği bu kitapta, toplumsal cinsiyet kavramına odaklanışını, masal, öykü, roman, film gibi pek çok anlatı türü üzerinden her bir metni çözümlemenin bilimsel yöntemlerini anlatıyor. Bunun yanında yaptığı çözümlemeler ışığında,

Neden her kadın kahramanın elinde bir roman var?

Kadınlık, saklı konuşmalarda yeniden inşa edilir mi?

Başka hayatlardan etkilenen yalnızca kadınlar mı?

… gibi pek çok soruya yanıt veriyor.

(Menekşe Polatcan Serbest – Humanist Yayınları Kurucusu ve Türkiye Gönüllülük Öğretmeni İnal Aydınoğlu ile)

(Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan ile)

Yazma rutinini, “Yazmak ciddi bir alışkanlık benim için. Bir var olma biçimi. Her gün yazarım. Bazen yalnızca notlar almak biçiminde olur. Bazense dünyayı unuturum defterin ya da bilgisayarın üzerinde; saatlerce yazarım. Yemem, içmem, yerimden kalkmam. Günün her saati uygun olabilir. Ama geceyi özellikle severim. Sessizliğin dili vardır. Bu dil ruhuma iyi gelir. Ben kendisiyle iyi geçinen biriyim. Bu iyi ilişkiyi kalemime borçluyum.” şeklinde açıklayan Zeynep, toplumsal cinsiyet eleştirisine ciddi bir dikkat çekiyor.

Varlığında Yokluğunda Kadın, kadınlık ve etrafında şekillenen kavramlara, edebiyat ve sinemanın açık tuttuğu pencereden bakmak isteyenler için yeni sorular sorduracak lezzetli bir yolculuk. Yolculuğu sonlandırmış biri olarak cevabını aradığım pek çok soru var, oradan biliyorum.

Siz bu yolculuk hakkında neler düşünüyorsunuz?

Edebiyat ve sinemanın penceresinden: Varlığında Yokluğunda Kadın

Varlığında Yokluğunda Kadın

Hayriyem Zeynep Altan

Humanist Yay.

S.:280

Kitabı satın almak için tıklayınız: humanistkitap

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

İlginizi Çekebilir
Çocukların hayal gücüne övgü: Okuldaki Hayalci Dizisi
Okuldaki Hayalci Dizisi, ödevlerini yapmayan ve okula geç kalan iki çocuğun hayal gücünün sınırsızlığını iki kitapla sunuyor…
Sinan Akyüz ile son romanı Meyra’yı konuştuk
Sinan Akyüz ile bir Bosna hikâyesini paylaştığı son romanı Meyra’yı konuştuk…
Doğum gününde Puşkin ve şiirleri
En büyük Rus Şairi ve Rus Edebiyatı’nın kurucusu olarak kabul gören Puşkin’i şiirleri ile anıyoruz...
Yeni çıkanlar - 10 Şubat 2020
Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
165
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
434
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
143
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
407
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
75
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
393
Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması
Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması
241
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir