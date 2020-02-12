Edebiyat ve sinemanın penceresinden: Varlığında Yokluğunda Kadın

Zeynep’le daha önce röportaj yapmıştık. Kendini bir masal kahramanı olarak tanımlıyor. Haksız da sayılmaz aslında. Onu yakından tanısanız bu cümleye hak verirdiniz. O, işinde uzman bir iletişimci ve yetiştirdiği öğrencileri ile gurur duyan bir Profesör. Cinsiyet eleştirisini edebiyat ve sinema üzerinden öyle renkli yapıyor ki… Bu kitabı okuduktan sonra okumak isteyeceğiniz başka kitaplar ve izlemek isteyeceğiniz pek çok film olacak…

Varlığında Yokluğunda Kadın’dan bahsedelim istiyorum biraz…

Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan ile röportajımızı okumak için tıklayınız.

(Soldan sağa: Menekşe Polatcan Serbest – Humanist Yayınları Kurucusu ve Türkiye Gönüllülük Öğretmeni İnal Aydınoğlu, Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan)

VARLIĞINDA YOKLUĞUNDA KADIN

Sevgili Zeynep, Varlığında Yokluğunda Kadın’da, Bir Toplumsal Cinsiyet Eleştirisi yapıyor. Çift taraflı giyilebilen bir giysiye benzettiği bu kitapta, toplumsal cinsiyet kavramına odaklanışını, masal, öykü, roman, film gibi pek çok anlatı türü üzerinden her bir metni çözümlemenin bilimsel yöntemlerini anlatıyor. Bunun yanında yaptığı çözümlemeler ışığında,

Neden her kadın kahramanın elinde bir roman var?

Kadınlık, saklı konuşmalarda yeniden inşa edilir mi?

Başka hayatlardan etkilenen yalnızca kadınlar mı?

… gibi pek çok soruya yanıt veriyor.

(Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan ile)

Yazma rutinini, “Yazmak ciddi bir alışkanlık benim için. Bir var olma biçimi. Her gün yazarım. Bazen yalnızca notlar almak biçiminde olur. Bazense dünyayı unuturum defterin ya da bilgisayarın üzerinde; saatlerce yazarım. Yemem, içmem, yerimden kalkmam. Günün her saati uygun olabilir. Ama geceyi özellikle severim. Sessizliğin dili vardır. Bu dil ruhuma iyi gelir. Ben kendisiyle iyi geçinen biriyim. Bu iyi ilişkiyi kalemime borçluyum.” şeklinde açıklayan Zeynep, toplumsal cinsiyet eleştirisine ciddi bir dikkat çekiyor.

Varlığında Yokluğunda Kadın, kadınlık ve etrafında şekillenen kavramlara, edebiyat ve sinemanın açık tuttuğu pencereden bakmak isteyenler için yeni sorular sorduracak lezzetli bir yolculuk. Yolculuğu sonlandırmış biri olarak cevabını aradığım pek çok soru var, oradan biliyorum.

Siz bu yolculuk hakkında neler düşünüyorsunuz?

Varlığında Yokluğunda Kadın

Hayriyem Zeynep Altan

Humanist Yay.

S.:280

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Damla Karakuş

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