Edirne'de denizde hareketsiz bulunan kişi hastanede can verdi

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Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, serinlemek amacıyla denize giren Çağlar Orakçı’dan bir süre sonra haber alınamadı.

Çevrede bulunanların suda hareketsiz halde fark ettiği Orakçı, kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

DOKTORLARIN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Enez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 33 yaşındaki Orakçı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İlk değerlendirmelere göre kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtilen Orakçı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.