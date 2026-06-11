Edirne'de iş yerinden hırsızlık kamerada
Sabuni Mahallesi'nde 2 çocuk, girdikleri bir iş yerinden 2 bin 500 lira ile cep telefonu çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattıkları öğrenildi.
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Edirne'de sabah iş yerini açmak için gelen A.F.A., kilidi kırılan kapının açık olduğunu gördü.
A.F.A., iş yerindeki incelemesinde, kasadan 2 bin 500 TL ile cep telefonunun çalındığını fark etti.
PARA VE TELEFON ÇALDILAR
İşletmenin güvenlik kamerasını inceleyen A.F.A., gece saatlerinde gelen 2 çocuğun sokakta bir süre oyalandığını, sonra içlerinden birinin gözcülük yaparken, diğerinin asma kilidi kırıp iş yerine girdiğini gördü.
Şüphelilerin, kasadaki 2 bin 500 TL ile işletmeye ait cep telefonunu çalıp bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.
ÇOCUK HIRSIZLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.
Polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)