Edirne'de kardeşini kaybettiği yolda çağrı yaptı: 700 liralık reflektör bir can kurtarabilir

Edirne'de yıllar önce yaşanan ölümcül trafik kazasının acısı, aradan geçen zamana rağmen dinmedi.

Kardeşini reflektör bulunmayan bir traktör römorkuna çarptığı kazada kaybeden Tunay Aslan, olayın yaşandığı noktada basın açıklaması yaparak hem sürücülere hem de yetkililere seslendi.

Küçük bir güvenlik ekipmanının büyük acıları önleyebileceğini vurgulayan Aslan, özellikle traktör ve römorkların daha sık denetlenmesini istedi.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE KAZA NOKTASINA GİTTİ

30 Haziran 2021 sabahı Havsa ilçesi ile Oğulpaşa köyü arasındaki kara yolunda, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü olarak görev yapan İsmail Aslan, İpsala'daki bir toplantının ardından otomobiliyle Edirne'ye dönerken, önünde seyreden ve reflektör bulunmadığı belirtilen traktör römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aslan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

"700 LİRALIK REFLEKTÖR HAYAT KURTARIR"

Kazanın beşinci yıl dönümünde olayın yaşandığı noktada açıklama yapan Tunay Aslan, benzer acıların yaşanmaması için reflektör kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi.

Elindeki reflektörü göstererek konuşan Aslan, "Bizim içimiz yandı. Aradan yıllar geçmesine rağmen acımız, ilk günkü gibi devam ediyor. Bugün elimde bulunan reflektörün fiyatı yaklaşık 700 lira. Oysa bu küçük maliyet, bir insanın hayatını kurtarabilir. Bu çağrıyı her yıl yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

DENETİMLERİN ARTIRILMASINI İSTEDİ

Yetkililere de çağrıda bulunan Aslan, trafik denetimlerinde reflektör eksikliğine karşı daha kararlı bir uygulama yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Reflektörü bulunmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Aslan, cezaların caydırıcı hale getirilmesinin benzer kazaların önüne geçebileceğini söyledi:

"Buradan kolluk kuvvetlerine sesleniyorum; reflektörü olmayan araçlara mutlaka reflektör taktırılsın. Uygulanan cezalar daha caydırıcı olsun. İnsan hayatı her şeyden daha değerlidir."

RÖMORKLAR İÇİN DE MUAYENE ÇAĞRISI

Aslan, yalnızca traktörlerin değil, traktörlere bağlı römorkların da düzenli teknik kontrollerden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Traktörlerin belirli periyotlarla muayeneden geçtiğini hatırlatan Aslan, römorkların da aynı şekilde denetlenmesini isteyerek, reflektörü bulunmayan veya teknik şartları karşılamayan araçların trafiğe çıkmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

"BİR BAŞKA AİLENİN CANI YANMASIN"

Kardeşini kaybetmenin acısını hâlâ yaşadıklarını dile getiren Tunay Aslan, açıklamasını duygusal bir çağrıyla tamamladı.

Aslan, "Biz bu acıyı yaşadık. Tek isteğimiz başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması. Küçük gibi görünen bir reflektör, karanlıkta bir hayatı kurtarabilir. Bu nedenle herkesin daha duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.