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Edirne'de öğrencilere telefonu yasak

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Araçları Yönergesi'ne göre, Edirne'de okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanmaları yasaklandı.

AA | 26.10.2019 - 07:13..
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Okul müdürlükleri tarafından velilere kısa mesaj yoluyla öğrencilerin okullara cep telefonu kullanamayacağı duyuruldu.

Velilere gönderilen mesajda "Sayın velimiz, Edirne Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda öğrencilerin okula cep telefonu getirmeleri uygun görülmemektedir. Bu nedenle 28 Ekim Pazartesi gününden itibaren çocuklarınızın okul cep telefonu getirmeleri yasaktır. Çocuğunuzla ilgili iletişimlerde okul telefonunu arayabilirsiniz" denildi.

Mesajda velilerin ulaşabileceği okulun telefon numarası da belirtildi.

Edirne'de öğrencilere telefonu yasak

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