Edirne'de yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü

Son yıllarda kuraklık ve aşırı sıcakların tarımsal üretimi olumsuz etkilediği Trakya'da bu sezon yağışların düzenli seyretmesi, çiftçilerin umutlarını artırdı. Özellikle buğday üretiminde önemli bir yere sahip olan Edirne'de, kış ve ilkbahar boyunca alınan yağışlar, hem ürün gelişimini destekledi hem de su kaynaklarını yeniden doldurdu. Ancak üreticiler, yüksek verim beklentisine rağmen artan maliyetler karşısında açıklanan buğday fiyatlarının yetersiz kaldığını savunuyor.

YAĞIŞLAR TARIM ARAZİLERİNE NEFES ALDIRDI

Edirne'de son iki yılda etkili olan kuraklık, buğday üretiminde ciddi verim kayıplarına yol açmıştı. Üreticiler birçok bölgede tohumlarını kuru toprağa ekmek zorunda kalırken, gelişim sürecinde yaşanan iklim kaynaklı sorunlar ve hastalıklarla mücadele etmişti.

Bu yıl ise tablo değişti. Geçtiğimiz ekim ayından şubat ayına kadar bölgeye yaklaşık 450 kilogram yağış düşerken, bu durum hem ekili alanları hem de su kaynaklarını olumlu etkiledi. Tarımsal sulamada kritik öneme sahip Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyeleri yükselirken, barajlardaki doluluk oranları da dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Süloğlu Barajı'nın da tam kapasiteye ulaşması, bölgedeki su yönetimi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

"UZUN YILLARDAN SONRA İLK KEZ YAĞIŞLAR BU KADAR İYİ"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, sezonun genel görünümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede yağışların üretici açısından büyük avantaj sağladığını söyledi.

Arabacı, uzun yılların ardından ilk kez kış yağışlarının bu kadar güçlü gerçekleştiğini belirterek, ilkbahar döneminde alınan yağışların da ürün gelişimini desteklediğini ifade etti.

Ancak yağışların beraberinde bazı riskleri de getirdiğini vurgulayan Arabacı, özellikle mantar kaynaklı hastalıkların bazı tarlalarda etkili olduğunu, üreticilerin ilaçlama çalışmalarıyla bu riskleri azaltmaya çalıştığını kaydetti.

HASTALIKLARA RAĞMEN VERİM BEKLENTİSİ YÜKSEK

Buğday tarlalarında yer yer hastalık ve boş başak oluşumlarının görüldüğünü belirten Arabacı, özellikle son dönemde etkili olan sisin tane dolum sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Buna rağmen genel tabloya bakıldığında son 5-6 yılın en olumlu üretim sezonlarından birinin yaşandığını dile getiren Arabacı, geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek verim alınmasının beklendiğini ifade etti.

Tarım uzmanları da düzenli yağışların buğdayın gelişim sürecini desteklediğini, hasat dönemine kadar ciddi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde bölgedeki verimin ortalamanın üzerinde gerçekleşebileceğini değerlendiriyor.

ÜRETİCİNİN GÜNDEMİNDE FİYAT TARTIŞMASI VAR

Verim beklentisinin yükselmesine rağmen çiftçilerin en büyük kaygısı ise ürün fiyatları olmaya devam ediyor.

Arabacı, maliyet hesaplarının geleneksel olarak dekara ortalama 400 kilogram verim üzerinden yapıldığını belirterek, bu yıl 500 kilogramlık bir ortalama verim elde edilse dahi mevcut fiyatlarla üreticinin maliyetlerini karşılamasının zor olduğunu savundu.

Hasat öncesinde kesin verim rakamlarının belli olmadığını hatırlatan Arabacı, açıklanan buğday fiyatlarının üreticinin beklentilerinin altında kaldığını söyledi.

"MALİYETLER YÜZDE 40 ARTTI, FİYAT ARTIŞI YÜZDE 22'DE KALDI"

Ziraat Odası'nın yaptığı maliyet çalışmalarına da değinen Arabacı, buğday ekim döneminden bugüne kadar üretim maliyetlerinde yaklaşık yüzde 40'lık artış yaşandığını ifade etti.

Mazot ve gübre gibi temel girdilerde yıllık bazda yüzde 70'e yaklaşan artışlar görüldüğünü belirten Arabacı, buna karşın açıklanan buğday alım fiyatındaki artışın yüzde 22 seviyesinde kaldığını söyledi.

Üreticinin gelir-gider dengesinin bozulduğunu savunan Arabacı, mevcut şartlarda çiftçinin hem ailesinin geçimini sağlamasının hem de gelecek sezon için üretime devam etmesinin giderek zorlaştığını dile getirdi.

DESTEKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İSTENİYOR

Üreticilerin beklentilerini dile getiren Arabacı, açıklanan ton başına fiyatın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Fiyat revizyonunun mümkün olmaması halinde ise dekar başına verilen destek miktarının artırılması gerektiğini belirten Arabacı, önceki yıllarda olduğu gibi kilogram bazlı destekleme modeline dönülmesinin üretici açısından daha faydalı olacağını ifade etti.