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Edirne'de yol ortasında dolandırıcılık kamerada

Kıyık Caddesi üzerinde ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı kadın ile yanındaki başka bir kadın, yoldan geçen araçları tek tek durdurarak para istedi. O anlar ise kameralara yansıdı.

İHA | 23.11.2019 - 12:10..
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Edirne'de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık yaşandı.

Kıyık Caddesi üzerinde araçları durdurarak dilenen iki kadın, sürücülerin duygularını sömürmeye çalıştı. Vatandaşlardan alınan ihbarlar doğrultusunda polis bu iki dilenciyi uzun süre izlendi.

Edirne'de dolandırıcılar kameraya yakalandı VİDEO

"YOL PARAMIZ YOK YARDIM EDİN"

Araçları durdurup, “hastaneden çıktık yol paramız yok yardım eder misiniz? Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine gideceğiz annem alzaymır hastası” diyen kadın, sürücülerden para talep etti.

Edirne'de yol ortasında dolandırıcılık kamerada

GÖRÜNTÜLERİN SİLİNMESİNİ İSTEDİ

Yaşanan tüm bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kendini görüntüleyen gazetecilerden özür dileyen yaşlı kadın görüntülerin silinmesini istedi.

"BEN TORUNLARIMI BÖYLE OKUTUYORUM"

Kadın yanındaki annesinin alzaymır hastası olduğunu öne sürerken yaşlı kadın ise bağırsak hastası olduğunu söyledi. Ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kadın daha sonra yemin ederek “ben torunlarımı böyle dilenerek okutuyorum.” dedi.

Edirne'de yol ortasında dolandırıcılık kamerada

GÖZALTINA ALINDILAR

Şikayet üzerine dilenci kadınlar, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli polisler tarafından gözaltına alındı.

Edirne'de yol ortasında dolandırıcılık kamerada

153 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Ekipler tarafından yapılan araştırmanın ardından söz konusu kadınlar, Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zabıta Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, kadınlara kabahatler kanunu maddeleri gereğince 153 TL para cezası uygulandı.

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