Edirne'deki Tunca Nehri'nden 9 saat arayla iki cansız beden çıktı

Kurban Bayramı'nın ilk günü ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Halil İbrahim Arslan için ailesi 28 Mayıs'ta kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri tarafından başlatılan araştırmada, Arslan'ın en son arkadaşı Volkan Cevizli ile birlikte görüldüğü, Cevizli'den de haber alınamadığı tespit edildi.

İLK CANSIZ BEDEN SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

Kayıp iki arkadaş için yürütülen arama çalışmaları sürerken, bugün sabah saat 09.00 sıralarında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlendiği Sarayiçi mevkisindeki Tunca Nehri'nde su yüzeyinde hareketsiz bir kişi fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından botla sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan cesedin, kayıp olarak aranan Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu tespit edildi.

İKİNCİ CANSIZ BEDEN AKŞAM SAATLERİNDE BULUNDU

Sabah yaşanan gelişmenin ardından arama ve inceleme çalışmaları devam ederken, aynı bölgede saat 18.00 sıralarında su yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz halde bulunduğu ihbarı yapıldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan cesedin, Halil İbrahim Arslan'ın arkadaşı Volkan Cevizli'ye ait olduğu ortaya çıktı.

İki arkadaşın ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.