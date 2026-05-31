Edirnekapı surlarında cinayet hazırlığı: Polis ekipleri harekete geçti

Bir dönem kamuoyunda büyük yankı uyandıran İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil cinayeti sonrası, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Edirnekapı surlarında alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

Kan donduran bu cinayetler hafızalarda tazeyken güvenlik güçlerinin aynı noktada benzer bir cinayetin daha yaşanmasını engellediği ortaya çıktı.

AYNI SURLARDA ŞÜPHELİ İKİ KİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

23 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.50 sıralarında surlar üzerinde şüpheli hareketler sergileyen 16 yaşındaki E.D.Y. ve 18 yaşındaki A.H.K.'yi gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

SEMİH ÇELİK'İN FAİLİ OLDUĞU CİNAYETE İLİŞKİN YAZIŞMALAR ÇIKTI

Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, surların üzerinde bulunan ve sevgili oldukları öğrenilen E.D.Y. ve A.H.K.'yi emniyete götürdü.

Şahıslara ait cep telefonları incelendiğinde, 2024 yılında Edirnekapı surlarında meydana gelen cinayet olayı ile ilgili içerik ve yazışmalar olduğu belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri durumu E.D.Y.'nin ailesine haber verdi.

KIZ VE AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayla ilgili E.D.Y. ve annesi, A.H.K.'den şikayetçi olmazken A.H.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

A.H.K.'nin çıkarıldığı mahkemece 3 hafta süreyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına ve adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

Olay sonrası E.D.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Öte yandan A.H.K.'nin, bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenildi.

İKBAL UZUNER İLE AYŞENUR HALİL CİNAYETİ

4 Ekim 2024 tarihinde, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Edirnekapı surlarında korkunç bir cinayet meydana geldi.

19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da bulunan sevgilisi Ayşenur Halil'i boğazından keserek öldürdükten sonra, eski sevgilisi olduğu öne sürülen İkbal Uzuner'i de Edirnekapı surlarında öldürüp parçalara ayırdı.

Uzuner'in kafasını surlardan atan Çelik, ardından atlayarak intihar etti.

