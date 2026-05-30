Efsanevi Dipsizgöl'ün değişen rengi, ziyaretçileri üzdü

Türkiye’nin dikkat çeken doğal güzelliklerinden biri olan Dipsizgöl, alışılmış kartpostallık görüntüsünden uzaklaşarak ziyaretçilerini üzdü. Doğanşar ilçesinde yer alan ve yıllardır turkuaz renkli suyu ile yüzeyini kaplayan sarı yosunların oluşturduğu eşsiz manzarasıyla bilinen gölde, son günlerde belirgin bir renk değişimi yaşandı. Özellikle Kurban Bayramı tatili öncesinde bölgeye gelen ziyaretçiler, gölün adeta çamurla kaplanmış görüntüsü karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

TURKUAZ RENK YERİNİ KAHVERENGİYE BIRAKTI

Doğal yapısı ve görsel güzelliğiyle bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olarak gösterilen Dipsizgöl’de suyun renginin değişmesi dikkat çekti. Daha önce turkuaz tonlarıyla ziyaretçilerini büyüleyen gölün suyu, son yağışların ardından bulanık ve kahverengi bir görünüm aldı.

Yüzeyindeki sarı yosunlarla birlikte yukarıdan bakıldığında timsah gözünü andıran eşsiz görüntüsüyle tanınan gölün bu değişimi, hem bölge halkını hem de doğa tutkunlarını endişelendirdi.

YAĞIŞLARIN ETKİLİ OLMUŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Uzmanlar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, göldeki renk değişiminin son haftalarda aralıksız devam eden yoğun yağışlarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Bölgedeki yağışların ardından göl suyuna taşınan sediment ve çeşitli doğal etkenlerin, suyun berraklığını kaybetmesine neden olmuş olabileceği ifade ediliyor.

Derinliği yaklaşık 17 metreye kadar ölçülebilen gölde, yoğun yosun tabakası nedeniyle daha derin noktalara ulaşmak ise oldukça güç. Bu durum, gölün alt katmanlarında meydana gelen değişimlerin tespit edilmesini de zorlaştırıyor.

EFSANELERİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Dipsizgöl yalnızca doğal güzelliğiyle değil, yörede anlatılan efsaneler ve rivayetlerle de öne çıkıyor. Bölge halkı arasında uzun yıllardır çeşitli hikâyelere konu olan göl, gizemli yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Her yıl çok sayıda doğa fotoğrafçısı ve gezginin uğrak noktası olan göl, özellikle sosyal medyada paylaşılan etkileyici görüntüleri sayesinde son yıllarda daha geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

ZİYARETÇİLERDEN İNCELEME ÇAĞRISI

Bayram tatili dolayısıyla bölgeye gelen ziyaretçiler, göldeki değişimin nedenlerinin araştırılmasını istedi. Doğal güzelliğiyle tanınan alanın eski görünümüne yeniden kavuşmasını arzulayan vatandaşlar, ilgili kurumların inceleme yaparak renk değişiminin sebebini ortaya çıkarmasını talep etti.

Bölgeye gelen doğaseverler, Dipsizgöl’ün Sivas turizmi açısından önemli bir değer olduğunu belirterek, gölün korunmasına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti.

TABİAT PARKI VE KORUMA ALANI STATÜSÜNE SAHİP

Dipsizgöl, sahip olduğu doğal zenginlikler nedeniyle koruma altına alınan alanlar arasında bulunuyor. Göl, şelalesi ve mağarasıyla birlikte 2020 yılında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillendi.

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilen bölge, Sivas’ın Doğanşar ilçesi sınırlarında, Sivas-Doğanşar kara yolunun 60’ıncı kilometresinde yer alıyor. Koruma statüsü sayesinde doğal yapısının gelecek nesillere aktarılması hedeflenen Dipsizgöl, yaşanan renk değişimi nedeniyle yeniden gündeme gelmiş durumda.