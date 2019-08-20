Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

Egemen Bağış yeni görevine hazırlanıyor.

Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinde ve AK Parti'nin yurt dışı ilişkileri konusunda önemli görevlerde bulunan Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliğine atandı.

Atama kararını gündeme getiren isim, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu.

CHP'li vekil, Twitter hesabından Egemen Bağış'ın Prag Büyükelçisi olarak atandığının kesinleştiğini duyurdu.

Geçtiğimiz ay konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması için soru önergesi verdiğini belirten CHP'li vekil, "Bu atama uygun mudur? Bunu kamuoyuna nasıl açıklayacaksınız?" diye sormuştu.

EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR

1970 yılında Bingöl'de doğan Egemen Bağış, aslen Siirtli.

2002 yılında AK Parti'ye katılan Bağış, İstanbul Milletvekili seçildi ve genel başkanlık düzeyinde uluslararası ilişkilerden sorumlu başdanışman oldu.

2007 yılında yeniden milletvekili seçilen Egemen Bağış, AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2009'da ise Devlet Bakanı ve Başmüzakereci olarak Bakanlar Kurulu'na girdi.

2011 yılında üçüncü kez milletvekili seçilen Egemen Bağış, yeni hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak görev aldı. Egemen Bağış, 17-25 Aralık sürecinin ardından istifa etti.