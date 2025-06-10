15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav tarihi açıklandı

Öğretmen adaylarının beklediği son dakika geldi.

Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin öğretmen alımında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, mayıs ayının ilk haftası duyurulmuştu.

23 Haziran'dan sonra yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olan adaylar, öğretmen olarak atanacak ve göreve başlayacak.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV DUYURUSU YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Buna göre, sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak.



Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek.



Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.



Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek.



Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.



Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.