15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen istihdamında planlı ve veriye dayalı bir yaklaşımla öğretmen ihtiyacının belirlenmesi, kadro planlaması, alan bazlı atama politikaları yürütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, eğitimde sürdürülebilir istihdamı hedefleyen yaklaşımla çalışmalarını sürdüren Bakanlık, resmi eğitim kurumlarının norm kadrolarının belirlenmesinde mevcut öğretmen ihtiyacını analiz ediyor, öğretmenlerin alanlara göre ihtiyaç durumlarını izliyor ve atama planlamalarını gerçekleştiriyor.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Bakanlık verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor.

Yarın yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar, sınıf öğretmenliği (4 bin 378), özel eğitim öğretmenliği (3 bin 87), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği (1802), okul öncesi öğretmenliği (1321) ve İngilizce öğretmenliği (757) oldu.

Kadroların dağılımı yapılırken öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor, ülke genelinde alanlar bazında öğretmen ihtiyacının toplam öğretmen ihtiyacına oranı doğrultusunda ilk atama öğretmen kontenjanı belirleniyor.

SON 22 YILDA 821 BİN 351 ÖĞRETMEN KAMUYA ATANDI

Resmi eğitim kurumlarına 2003-2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmenin ataması gerçekleştirilirken, 24 Kasım'daki 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayı 836 bin 351 olarak kayıtlara geçecek.

Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor.

İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILIYOR

Öğretmen atamalarında, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca norm kadro sayılarına göre mevcut öğretmen ihtiyacı analiz ediliyor, öğretmenlerin alanlara göre arz-talep durumları düzenli izleniyor ve atama planlamaları gerçekleştiriliyor.

Yapılan değerlendirmelerde, bazı alanlarda öğretmen ihtiyacının asgari düzeyde, bazı alanlarda ise halihazırda öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlardan mezun olan aday sayısının mevcut ve yakın dönem ihtiyacının üzerinde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok sayıda personelin ihraç edilmesi, Bakanlığın istihdam planlamalarını etkiledi.

Bakanlık, hem eğitim hizmetlerinin aksamaması hem de personel güvenliğinin sağlanması adına çalışmalar yürüttü.

FETÖ ile mücadele kapsamında, Bakanlığa bağlı, ilişkili ve ilgili birimlerden toplam 27 bin 732 personel kanun hükmünde kararnameler (KHK) ve sonrasında OHAL Komisyonu aracılığıyla ihraç edildi.