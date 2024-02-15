2023-2024 LGS sınavına yönelik örnek sorular ve çözümü erişime açıldı MEB, LGS sınavına yönelik hazırlanan yeni örnek soru kitapçıkları resmi internet adresinde yayımladı. Kitapçıklarda, 45 soruya yer verildi.

AA

Milyonlarca öğrenciyi LGS sınavı heyecanı sardı.

Sınav öncesi örnek soru ve cevap anahtarı da öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca sınava hazırlanan öğrenciler için örnek sorular ve çözüm videoları erişime açıldı.

Soru kitapçıkları, Bakanlığın "https://www.meb.gov.tr/" internet adresinde yayımlandı.

45 sorulu kitapçık

Kitapçıklarda; Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

Sorular, 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı.

Yayımlanan soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı.

Soruların çözümü anlatıldı

Bu kapsamda ilgili sınıf düzeyindeki ders kitapları, ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı.

Soruların çözüm videoları ise MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından erişime açıldı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)