Okullarda ikinci ara tatil sona erdi: Ders zili yeniden çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün itibarıyla okullara dönerek ikinci döneme kaldığı yerden devam ediyor.

Özellikle sınav yılındaki öğrenciler için yoğun bir dönem başlıyor.

OKULLAR 26 HAZİRAN'DA KAPANACAK

Bu yıl eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler ve öğretmenler, son ders ziliyle birlikte yaz tatiline çıkacak.

14 HAZİRAN'DA LGS YAPILACAK

8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

Sınavda öğrenciler, müfredatta yer alan konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

20-21 HAZİRAN'DA YKS GERÇEKLEŞTİRİLECEK

12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.