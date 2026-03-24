Osmaniye'de kamyonun altında kalan motosikletli yaşamını yitirdi

Osmaniye'de kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Osmaniye merkez Musa Şahin Bulvarı'nda seyir halinde olan Ahmet Çomu idaresindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonun altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Çomu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
FECİ KAZA KAMERADA
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
