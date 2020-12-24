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KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
- AA
- 24.12.2020 - 11:34
- Güncelleme : 24.12.2020 - 11:36
22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıklandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "Değerli adaylarımız, 22 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklanmıştır.Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.