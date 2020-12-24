Euro
9.3502
0.21%
Dolar
7.6581
0.23%
Altın
462.54
0.54%
Borsa
1.421
0.24%
Bitcoin
178.983
-0.66%
EXEN Coin
10.60
-4.15%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

    2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
    • AA
    • 24.12.2020 - 11:34
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 11:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

    22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıklandı.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "Değerli adaylarımız, 22 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklanmıştır.Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

    SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir