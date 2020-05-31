Açık Öğretim Kurumları sınavlarının tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihlerini duyurdu. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavları 25-26 Temmuz’da yapılacak.

Açık öğretim kurumları sınavları teknik hazırlık nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

Kararı, Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı.

Bakanlık yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavları'nın 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı." denildi.