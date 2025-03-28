ALES giriş belgeleri erişime açıldı

AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/1) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Nisan'da uygulanacak 2025-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Adaylar, sınavın yapılacağı 13 Nisan'da saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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