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    AÖL (Açık Lise) sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    Açıktan aldıkları eğitimlerle lise mezunu olmak isteyen öğrenciler tarafından "AÖL sınavları ne zaman?" sorusu merak ediliyor. Peki AÖL (Açık Lise) sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı?
    • 10.11.2022 - 12:19
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    AÖL (Açık Lise) sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    AÖL sınavları hakkındaki detaylar araştırılıyor. Lise diploması sahibi olmak isteyen pek çok öğrenciler, sınav hazırlıklarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Açık Öğretim Lisesinde okuyan adaylar sınav tarihlerini ve online olup olmadığını sorgulamaya koyuldu.

    AÖL sınavları ne zaman?

    Öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilmiş olacak. Adayların başarılı olarak bir üst sınıfa geçebilmesi için geçebilmesi için AÖL 1. dönem sınavlarına katılmaları gerekmekte. Geçtiğimiz dönem sınavlar çevrimiçi şekilde internet üzerinden düzenlenmişti.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir senede toplamda üç kez sınav yapılmaktadır. Yayınlanmış olan takvime göre 1. dönem sınavları online şekilde internet üzerinden gerçekleşecek. Ayrıca adaylar sınav ekranına Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi Sistemiyle ulaşabilecek. Çevrimiçi gerçekleşen sınavlarda sınav ekranının dışına çıkmak ya da herhangi bir kaynaktan yararlanmak ise yasak olacak.

    Aralık ayı içerisinde yapılacak olan sınavın gün ve saatlerinin duyurulması sonrası detaylar haberimize eklenecek.


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