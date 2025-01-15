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Ara tatil geliyor: Verimli geçirmek için neler yapılmalı

Ara tatil geliyor: Verimli geçirmek için neler yapılmalı Ara tatil hem bolca dinlenmek hem de okulun yoğun temposundan dolayı yapamadıklarımızı yapmak için ideal bir zaman dilimidir.