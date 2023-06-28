Artık mesleki eğitim merkezlerinin de birincileri açıklanacak Eski adı ile çıraklık eğitim merkezleri olan mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, haftanın belirli günleri okula ve kalan günlerde ise çalıştıkları iş yerlerinde eğitim görüyor. Artık bu liselerin de bir birincisi ilan edilecek.

AA

Okullarda birinci olmak, öğrenci adına motive edici ve diğer öğrenciler için de teşvik edici özelliğe sahip.

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerinde okul birincilerinin belirlenmesi için düzenleme yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ortaöğretim kurumlarındaki uygulama mesleki eğitim merkezlerinde de olacak

Buna göre, okul birincilerinin tespitini düzenleyen 64'üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle mesleki eğitim merkezi diploma programından mezun olacak öğrencilerin ortaöğretim kurumlarında uygulanan farklı program türlerinde olduğu gibi okul birincisi olarak tespit edilecek.

Resmi Gazete'de alınan kararla birlikte ayrıca, il, ilçe veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi olağanüstü durumlarda eğitim kurumlarında yürütülecek iş ve işlemler ile birlikte kriter ve kontenjanların ihtiyaca göre bakanlıkça belirlenebilmesi ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlandı.