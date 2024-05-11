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İlayda Alişan, Oğulcan Engin ile İtalya kaçamağından paylaşımlar geldi! Aşk pozunu görenler eridi…

İlayda Alişan, Oğulcan Engin ile İtalya kaçamağından paylaşımlar geldi! Aşk pozunu görenler eridi… Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan sosyal medya pozlarıyla da gündemi yakıp geçiyor. Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda görenleri gülümsetti.