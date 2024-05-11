İlayda Alişan, Oğulcan Engin ile İtalya kaçamağından paylaşımlar geldi! Aşk pozunu görenler eridi…

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ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.
Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan sık sık aşk pozlarıyla da gündeme geliyor.
Uzun bir süredir aşk yaşayan ikili ara ara yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını gülümsetmeyi başarıyor. İkilinin birlikte yaptıkları İtalya kaçamağı sonrasında paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte, Como Gölü’nden aşk pozları…
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