Artvin somonu bu kez genç şeflerin elleriyle sofralarda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hızlı akışı ve yüksek oksijen seviyesiyle bilinen Çoruh Nehri’nde kurulan barajlarda yetiştirilen ve “Artvin somonu” olarak anılan Türk somonu, bu kez gastronomi öğrencilerinin yorumlarıyla sofraya taşındı. Temiz ve soğuk nehir suyunda yetiştiği için ağır metal ve mikro plastik içermemesiyle öne çıkan Artvin somonu, Türkiye’nin ihracatta yükselen değerleri arasında yer alıyor.

ÜNİVERSİTEDEN SOMONA ÖZEL YARIŞMA

Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, somonun farklı gastronomik yorumlarla tanıtılması amacıyla “Çoruh’un İncisi Somon Yemekleri Yarışması” düzenledi. Modern-Füzyon Tabak, Soğuk Başlangıç, Geleneksel Yorum ve Sağlıklı Tabak kategorilerinde toplam 33 öğrenci yarıştı.

ÖĞRENCİLER SOMONU TEMİZLEDİ, PİŞİRDİ, SUNUMA TAŞIDI

Etkinlik, yarışmacıların somonu temizleyip hazırlamasıyla başladı. Öğrenciler daha sonra ürünü farklı pişirme teknikleriyle işleyerek özgün reçeteler ortaya koydu. Son aşamada tabaklar, estetik sunum teknikleriyle tamamlanarak jüriye servis edildi.

JÜRİDEN LEZZET, TEKNİK VE SUNUMA GÖRE DEĞERLENDİRME

Jüri üyeleri tabakları; lezzet dengesi, ürünün doğru kullanımı, pişirme yöntemi ve sunum estetiği gibi kriterlere göre puanladı. Ayrıntılı tadımın ardından en başarılı tabak sahipleri dereceye girdi.

"ARTVİN SOMONU, DÜNYA ÇAPINDA BİR ÜRÜN HALİNE GELİYOR"

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüdai Ercoşkun, yarışmanın amacını şöyle anlattı:

Artvin’de somon üretimi her yıl artıyor ve artık dünya ölçeğinde bilinen bir ürün haline geldi. En büyük avantajı, ağır metal ve mikro plastik içermemesidir. Bunun nedeni, bölgemizin bol yağışlı yapısı ve oksijen açısından zengin, hızlı akan Çoruh Nehri’dir. Bu yarışmada geleneksel Artvin lezzetlerini somonla birleştiren çalışmalar da gördük. Dört kategoride toplam 12 öğrencimizi ödüllendirdik. Bu sadece başlangıç; ilerleyen yıllarda daha kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Vali Yardımcısı İsmail Erdoğan ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın tarafından verildi.