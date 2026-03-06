Şanlıurfa’da meslek lisesi öğrencileri her ay bir köy okulunu yeniliyor

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay bir kırsal mahalledeki okula giderek bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Elektrik ve mobilya atölyelerinde öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulan öğrenciler, yıpranan sıra ve masaları onarıyor, elektrik tesisatındaki arızaları gideriyor. Okullardaki eksiklikleri yerinde tespit eden öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde elektrik hatlarını kontrol ederek priz ve aydınlatma sistemlerindeki sorunları çözüyor.

Kullanılamaz hale gelen sıralar ise zımparalanıp verniklenerek yeniden öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

ATIK MALZEMELERDEN YENİ SOSYAL ALANLAR

Proje kapsamında öğrenciler yalnızca bakım ve onarım yapmakla kalmıyor, aynı zamanda geri dönüşüme de katkı sağlıyor.

Eski kablo makaralarını değerlendiren öğrenciler, bu malzemelerden oturaklar yaparak hem atıkların geri kazanılmasını sağlıyor hem de okullarda yeni sosyal alanlar oluşturuyor.

AMAÇ SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK

Okul Müdürü Kamber Elmas, projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi ile Şanlıurfa Valiliği’nin yürüttüğü Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi’ni (BİGEP) birleştirerek hayata geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl başlatılan proje kapsamında şu ana kadar 6 kırsal mahalledeki okula ulaştıklarını belirten Elmas, şunları söyledi:

Temel amacımız geri dönüşümü ön plana çıkararak tüketimi azaltmak ve eski malzemeleri dönüştürerek yeniden hizmete sunmaktı. Aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal sorumluluk duygularını güçlendirmek ve teorik bilgilerini sahada uygulamalarını sağlamayı hedefledik. Bu süreçte öğrencilerimizin özgüveni önemli ölçüde arttı ve çok olumlu geri dönüşler aldık.

Projeye okulda eğitim gören tüm öğrencilerin gönüllülük esasına göre katkı sağladığını belirten Elmas, çalışmaların öğrencilerin özgüvenini artırdığını ifade etti.

"ÇOCUKLARIN MUTLU OLMASI BİZİ DE MUTLU EDİYOR"

Projede yer alan öğrenciler de çalışmaların kendileri için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Ramazan Avcı, okulda öğrendiklerini uygulamalı olarak hayata geçirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Hem bizim için tecrübe oluyor hem de diğer çocukları sevindiriyoruz. Onları mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Metin Baran Sönmez ise köy okullarına yardım etmenin kendisine büyük bir özgüven ve merhamet duygusu kazandırdığını ifade ederek, "Elektrik sorunlarını çözüyor, çeşitli tadilatlar yapıyoruz. Öğrendiklerimizi uygulamak özgüvenimizi artırıyor ve yardım etme duygumuzu güçlendiriyor." dedi.