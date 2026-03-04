Afyonkarahisar’da öğretmen ve öğrenciler, 3 bakkalın veresiye defterini kapattı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde öğrenciler, Sosyal Bilgiler dersinde işledikleri Osmanlı geleneği ‘zimem’ kapsamında harekete geçti. Öğretmenleri Erdem Doğu önderliğinde başlatılan proje, okul çapında yaygınlaşarak 150 bin TL bağış toplandı. Toplanan bağışla üç farklı mahalledeki üç bakkalın borç defteri satın alındı ve okul panosunda sergilenmeye başlandı.

Erdem Doğu, projenin amacını şöyle açıkladı:

Bu defterler normalde imha edilir. Biz ise panoda sergilemeyi düşündük. Amacımız, gelecek öğrencilerimize iyiliğin önemini göstermek. Buradaki yazıyı bir öğrenci okur, içinde bir fidan oluşur ve etkinliğin devamını sağlar.

ÖĞRENCİLERDEN İÇTEN MESAJLAR

6. sınıf öğrencisi İsmail Gökpınar, projenin kendilerine kattığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:

Okulumuzun zimem defteri projesinden gurur duyuyorum. Bu projeyi gerçekleştirirken iyiliğin herkesin kalbinde çok güzel bir iz bıraktığını hissettik. Daha önce de askıda tost projesi gibi geleneklerimizi yaşatan etkinlikler yaptık. İyiliği en iyi anlamanın yolu onu yaşamaktır.

7. sınıf öğrencisi Asude Özdeniz de projenin hayata geçirilmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti:

Sosyal Bilgiler dersinde öğretmenimiz bu projeyi anlattığında çok hoşuma gitmişti. Projeyi gerçeğe dönüştürünce çok mutlu oldum.

GELECEK KUŞAKLARA İLHAM

Zimem projesi, hem Osmanlı kültürünü genç kuşaklara tanıtıyor hem de yardımlaşmanın önemini yaşatarak toplumsal farkındalık oluşturuyor. Öğretmen ve öğrencilerin bu örnek davranışı, iyiliğin ve paylaşmanın nesiller boyu sürecek bir miras olabileceğini gösteriyor.