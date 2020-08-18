Bakan Selçuk, özel okulları yüz yüze eğitim konusunda uyardı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda 8 ve 12'nci sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursları adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini duyurdu.

Okulların açılma tarihiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın ardından, okullarda yüz yüze destek kursu verileceğiyle ilgili iddialar ortaya atıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bazı okullarda destekleme kursu verileceği iddialarına yaptığı açıklama ile netlik getirdi.

Selçuk, bakanlığın yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yayınladığı takvimi hatırlattı.

KURSLAR SADECE 8. VE 12. SINIFLARA

31 Ağustos'tan itibaren sadece 8 ve 12'nci sınıflar için yüz yüze destek kursu verileceğini söyleyen Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarda 8 ve 12'nci sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağına da dikkat çekti.