Balıkesir'de lise öğrencileri, komando birliğini ziyaret etti

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işleyişini daha yakından tanımalarını sağlamak ve askerlik mesleği hakkında bilgi edinmelerini amaçlayan "Mehmetçikle Bir Gün" etkinliği düzenlendi.

ASKERLİKLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİ ÖĞRENDİLER

Ziyaret sırasında öğrencilere, komandoların görevleri, eğitim süreçleri ve askeri disiplin hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Öğrenciler, komutanlarla bire bir sohbet etme fırsatı bulurken, askerlik mesleğiyle ilgili tüm soruları sorma şansı elde etti.

ASKERİ ARAÇ VE TEÇHİZATLARI İNCELEDİLER

Askeri yetkililer eşliğinde, birlik içerisindeki eğitim alanlarını gezen öğrenciler, askeri araçlar ve teçhizatları da detaylı şekilde inceledi. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen tatbikatlar ve askeri gösteriler, gençlerin yoğun ilgisini çekti.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin gençlerin vatan sevgisini pekiştirdiğini ve askerlik mesleğine olan ilgilerini artırdığını belirterek, gelecekte de benzer organizasyonların devam edeceğini ifade etti.