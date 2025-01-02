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AA & Ensonhaber

Geçen yıl Kayseri Fen Lisesi’nden mezun olan Bergüzar Yürüm, ağustos ayında başlayacağı ABD’deki eğitim için yüzde 100 burs kazandı ve burada dört yıl boyunca eğitim alacak.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sürecinde proje odaklı bir okulda eğitim görmek isteyen Yürüm, hedeflerini şu şekilde açıklıyor:

Ortaokulda sürekli proje dosyasımla dolaşırdım. Bu yüzden araştırmaya ve projelere ilgi duyan bir okulda olmak istedim. Bu amacım doğrultusunda Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’ni tercih ettim. Ayrıca, kompozisyon ve kitap okuma gibi birçok yarışmaya katıldım. İstanbul’daki TEKNOFEST’te depremle ilgili projeyle finale kaldım.

TÜBİTAK YARIŞMALARINDA BAŞARILARA İMZA ATTI

Başlangıçta grup çalışmalarına katılan Yürüm, sonrasında bireysel çalışmalara yönelmiş ve TÜBİTAK Bilgisayar Olimpiyatlarına katılarak önemli başarılar elde etmişti:

Hedefim hep en iyisini yapmak oldu. Bir okula gitmek veya belirli bir başarıyı elde etmek gibi bir hedefim yoktu. Tek amacım, elimden gelenin en iyisini yapmak.

AVRUPA'DA SIRASIYLA BRONZ, GÜMÜŞ VE ALTIN MADALYA

Bergüzar, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda bilgisayar dalında 3 elemeden geçerek başarılar elde etti. Ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmenin gururunu yaşayan Yürüm, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları’nda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. İlk yılında Antalya'da bronz, ikinci yılında ise İsveç’te gümüş madalya kazandı. 2024'te ise Hollanda'da düzenlenen 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları’nda altın madalya aldı.

DÜNYACA ÜNLÜ MIT'YE KABUL EDİLDİ

Lise son sınıfta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeyerek yurt dışındaki üniversitelere başvurmayı tercih eden Yürüm, başvurusunu Massachusetts Institute of Technology (MIT) için hazırladı. MIT’den erken kabul aldıktan sonra, 8 ay içinde ABD’ye gitmeye hazırlanıyor. Eğitim sürecinde bilgisayar alanında derinleşmeyi ve kodlama üzerine uzmanlaşmayı hedefliyor. Küçükken evdeki bilgisayarlarla ilgilenmeye başlayan Yürüm, lise yıllarında katıldığı TEKNOFEST ile bilgisayar olimpiyatlarına yöneldi.

MIT'DEN KABUL ALAN TEK TÜRK ÖĞRENCİ

Ailesinin yurt dışında eğitim alacak olmasından dolayı endişelense de, Bergüzar ailesinin destekleyici tutumunu vurguluyor. Üniversite sonrası araştırma yapmak ve gençlere yol göstermek isteyen Yürüm, geleceğe dair büyük planlar yapıyor.

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’nin matematik öğretmeni Ergün Erdoğan, Bergüzar’la 9. sınıfta tanıştığını belirterek, öğrencisinin uluslararası alandaki başarılarının ardından birçok üniversiteden davet aldığını söyledi. Erdoğan, "İlk hedefimizi 9. sınıfta MIT olarak belirlemiştik ve 12. sınıfta bu hedefe ulaştık. Bergüzar, MIT’ten kabul alan Türkiye'den tek öğrenci oldu" dedi.