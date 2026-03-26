Osmaniye’de 'Kartal Dansı' klibi sosyal medyada beğeni topladı

Osmaniye’de öğrenciler, Nevruz kutlamalarının ardından çekilen ve Türk tarihindeki kartalın önemini anlatan “Kartal Dansı” performansını sergiledi. Türkiye Milli Takımı’nın yeni sezon formalarıyla sahne alan gençler, kartalın uçuşunu andıran koreografileriyle izleyenlerden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Klip, Kazakistan’da başlayan ve kısa sürede diğer Türk devletlerine yayılan Kartal Dansı geleneğini sahnede yansıttı. Kazakistanlı Alatau Serileri Geleneksel Müzik Grubu’nun “Has jüyrikte sın olmas” eserinin eşliğinde çekilen videolar, sosyal medyada hızla yayılarak çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

VATANDAŞLARDAN TAKDİR MESAJLARI

Osmaniyeliler, öğrencilerin performansını beğenerek sosyal medyada tebriklerini iletti. Klip, görselliği ve anlamı ile hem kültürel hem de sanatsal açıdan dikkat çekti.