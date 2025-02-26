Bursa'da teknoloji bağımlılığına karşı canlı manken sergisi

İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Okulda düzenlenen canlı manken sergisinde, dijital bağımlılığın bireyler üzerindeki etkileri 17 farklı sahneyle gözler önüne serildi.

Etkinliğin açılışına İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, çeşitli okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Fatma Doğlar Dağ, her yıl belirledikleri temalar doğrultusunda bu yıl teknoloji bağımlılığına odaklandıklarını belirtti.

"DİJİTAL DÜNYA, HAYATIMIZI EL GEÇİRİYOR"

Teknolojinin hızla hayatımıza entegre olduğunu ve zamanla ilişkileri, dostlukları ve hatta bireysel zamanı bile ele geçirdiğini vurgulayan Dağ, serginin bu duruma dikkat çekmek amacıyla hazırlandığını ifade etti. Konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi:

Sanal bir dünya kurduk ve farkında olmadan gerçek hayattan uzaklaşmaya başladık. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve toplumun bu bağımlılığın farkına varmasını sağlamak istedik. 17 sahneden oluşan bu sergimizde öğrencilerimiz canlı manken olarak yer aldı. Sahnelere biraz ironi, biraz komedi ve biraz da abartı kattık ama hepsi gerçeklerden ilham alındı. Amacımız, hepimizin bu konuda bilinçlenmesi ve bağımlılıktan kurtulma adına bir adım atmasıydı.

"ETKİLEYİCİ BİR FARKINDALIK PROJESİ"

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de etkinliğin önemine vurgu yaparak, dijitalleşmenin hayatın her alanına yayıldığı bir çağda böyle bir farkındalık çalışmasının büyük anlam taşıdığını belirtti. Sergide yer alan sahnelerin oldukça ilginç ve düşündürücü olduğunu dile getiren Zengin, emeği geçen tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

"TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA KARŞI GÜÇLÜ BİR MESAJ"

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ise teknoloji bağımlılığının günümüzde alkol ve kumar bağımlılığı gibi ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek, gençlerin bu konuya dikkat çekmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Dündar, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

Bugün burada böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Teknoloji bağımlılığı, özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşan ve dikkat edilmesi gereken bir konu. Böyle önemli bir meseleye sanatsal ve yaratıcı bir yaklaşımla ışık tuttukları için okul yönetimini, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum.

Sergi, katılımcılardan büyük ilgi görürken, öğrencilerin canlı manken performansları teknoloji bağımlılığının hayatımızdaki etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.