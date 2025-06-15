Çanakkale'de sınava geç kalan öğrencilerin imdadına polisler koştu

DHA
Bugün Türkiye genelinde 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı yaşanıyor.
Çanakkale'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği LGS sınavının ilk oturumuna geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okula polis ekipleri ulaştırdı.
Çanakkale'de, LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'da başladı.
Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi.
ÖĞRENCİLERİ SINAVA MOTOSİKLETLİ POLİSLER YETİŞTİRDİ
Polis ekipleri, adayları motosikletle sınava girecekleri okullara ulaştırdı.
Adaylar polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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