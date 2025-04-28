Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğretmen atamaları için tarih verdi

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık bir aranın ardından gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATANACAK

Erdoğan, yaptığı konuşmada, Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu.

1 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla göreve başlayacaklar. Atama süreci, 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, puan sırasına dayalı olarak elektronik ortamda yapılacak.