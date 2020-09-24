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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 üniversiteye rektör ataması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektöre yeni rektör atadı.
    • AA
    • 24.09.2020 - 06:35
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 üniversiteye rektör ataması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 6 üniversiteye rektör ataması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın,

    Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak,

    İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci,

    Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin,

    Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve

    Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

    Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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